Şanlıurfa’da markette silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesinde bulunan bir markette meydana gelen olayda bir markete silahlı bir grup geldi. İçeri giren şahıslar pompalı silahla ve bıçakla etrafa saldırmaya başladı. Kavgayı gören ve silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kavgada market içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan şahısları yakalamak için bölgede geniş çaplı araştırma başlattı.