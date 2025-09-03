Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da Mehmet Hıdır Çakmak cinayetine ilişkin yeni gelişme: Arazi kavgasına kurban gitmişti
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle amca çocukları arasında silahlı kavga çıktı. Çıkan arbedede eski Ziraat Odası Başkanı Mehmet Hıdır Çakmak (55) öldürüldü. Cinayete ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 9 şüpheliden 8’i tutuklandı.

Acı olay, 1 Eylül'de, Güvenir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ilçe merkezinde karşılaşan amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından ayrılan taraflar, daha sonra mahallede yeniden karşılaştı. Burada çıkan tartışma ise büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü. Olayı duyup mahalleye gelen eski Ziraat Odası Başkanı Mehmet Hıdır Çakmak, açılan ateşle yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çakmak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin soruşturmada 9 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

