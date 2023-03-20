Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da Mehmetçik afetzedelerin yaralarını sarıyor
Giriş Tarihi: 20.3.2023 10:52 Son Güncelleme: 20.3.2023 11:00

Şanlıurfa’da Mehmetçik afetzedelerin yaralarını sarıyor

Şanlıurfa'da geçtiğimiz hafta 16 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından yaraları sarma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor. Şanlıurfa'da selden en çok etkilenen Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan evler ve işyerleri Mehmetçik'in de desteğiyle tomalarla çamurdan temizleniyor.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da Mehmetçik afetzedelerin yaralarını sarıyor

Şanlıurfa'yı vuran sel felaketinin cadde ve sokaklarda bıraktığı izler siliniyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeleri, komşu illerden gelen ekipler ve Mehmetçik kentin farklı noktalarında selin geride bıraktığı balçığı temizlerken Mehmetçik ise tomalarla sokakları temizliyor. Kentte etkisini sürdüren sağanak nedeniyle merkez Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçelerinde çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı. Karaköprü ilçesinde bulunan Akpiyar Deresi'nin bazı yerlerde taşması sonucu yan tarafından geçen 35 Metre Yolu'nda su birikintileri oluştu.

Kent merkezindeki Abide Kavşağı'ndaki alt geçit ise tamamen suyla doldu. Bölgeye yönlendirilen dalgıçlar, tedbir amaçlı arama çalışması başlattı. Hilvan –Bozova karayolu çöktü, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni su bastı, bir çok iş yeri ve evi su basarken onlarca araç sel nedeniyle hurdaya dönerken yollar çöktü.

Bir yılda gerçekleşen yağış miktarının yaklaşık yarısının bir gecede yağdığı ve birçok mahallede sel baskınlarının yaşandığı, Haliliye ilçesi sınırlarında yer alan ve Süleymaniye Mahallesi'nin tam ortasından geçen Karakoyun Deresi'de Şanlıurfa'da yoğun yağışların ardından taştı. Bölgede bulunan çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kalırken selin etkisiyle onlarca araç kullanılamaz hale geldi.

Şanlıurfa'da yaşanan selden zarar gören vatandaşların yardımına koşan Mehmetçik, evlerindeki eşyaları tahliye edip içerdeki balçığı temizliyor.
Suların çekilmesinin ardından Şanlıurfa'da yaşanan selin oluşturduğu hasar da ortaya çıkmaya başladı. Selin en çok etkilediği mahallerin başında yer alan merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Süleymaniye, Karakoyun ve Akabe Mahallesinde evler balçık deryasına döndü. Kolları sıvayan Mehmetçik, vatandaşların yarasını sarmaya yardımcı oluyor. Caddeleri kaplayan balçığı temizleyen askerler, Şanlıurfa'da çalışmalar devam ediyor.

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Şanlıurfa’da Mehmetçik afetzedelerin yaralarını sarıyor
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