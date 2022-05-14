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Giriş Tarihi: 14.5.2022 12:47 Son Güncelleme: 14.5.2022 13:55

Şanlıurfa’da mevsimin ilk arpa hasatı 9 liradan alıcı buldu

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da mevsimin ilk arpa hasatı 9 liradan alıcı buldu

Şanlıurfa'da hasadı yapılan sezonun ilk arpası 9 lira 20 kuruştan satıldı. Bölgenin önemli tahıl üretim merkezleri arasında bulunan Şanlıurfa’da sezonun ilk arpa hasadı Akçakale’nin Kalemli Kırsal Mahallesinde yapıldı.

Ticaret Borsası tarafından Şanlıurfa Zahireciler Borsasında satışa sunulan yılın ilk arpası 9 lira 20 kuruştan alıcı buldu. Sezonun ilk arpasını ise Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Kalemli köyünden çiftçi Ahmet Öz, tarafından Şanlıurfa Ticaret Borsasına getirerek satışa sundu yeni mahsul arpa 9 lira 20 kuruştan satıldı.

Şanlıurfa Zahireciler Borsası Başkanı Feridün Turan; "Yılın ilk mahsulü olan arpamız Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Kalemli köyünden çiftçimiz Mehmet Öz tarafından satışa sunulmak üzere borsamıza getirdi yeni mahsul arpamız 9 lira 20 kuruştan satıldı. Allah hayırlı uğurlu etsin. Çiftçimize de Ödül olarakta tam cumhuriyet altını hediye ettik" dedi.

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Şanlıurfa’da mevsimin ilk arpa hasatı 9 liradan alıcı buldu
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