Şanlıurfa’da mevsimin ilk arpa hasatı 9 liradan alıcı buldu

Ticaret Borsası tarafından Şanlıurfa Zahireciler Borsasında satışa sunulan yılın ilk arpası 9 lira 20 kuruştan alıcı buldu. Sezonun ilk arpasını ise Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Kalemli köyünden çiftçi Ahmet Öz, tarafından Şanlıurfa Ticaret Borsasına getirerek satışa sundu yeni mahsul arpa 9 lira 20 kuruştan satıldı.
Şanlıurfa Zahireciler Borsası Başkanı Feridün Turan; "Yılın ilk mahsulü olan arpamız Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Kalemli köyünden çiftçimiz Mehmet Öz tarafından satışa sunulmak üzere borsamıza getirdi yeni mahsul arpamız 9 lira 20 kuruştan satıldı. Allah hayırlı uğurlu etsin. Çiftçimize de Ödül olarakta tam cumhuriyet altını hediye ettik" dedi.