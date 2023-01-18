Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da minibüs ile otomobil çarpıştığı kazada 16 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 18.1.2023 23:49 Son Güncelleme: 19.1.2023 01:03

Şanlıurfa’da minibüs ile otomobil çarpıştığı kazada 16 kişi yaralandı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 16 kişi yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da minibüs ile otomobil çarpıştığı kazada 16 kişi yaralandı

Kaza akşam saatlerinde Eyyübiye ilçesine bağlı cezaevi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali Esmer idaresindeki 33 E 6920 plakalı minibüs, seyir halindeki yabancı uyruklu Zubeyir El İsa idaresindeki KN SY 115 Alman plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs refüje çarparak durabildi.

Sürücülerin ihbarıyla olay yerine İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yolcu konumunda yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri, yoğun mücadelenin ardından yaralılar sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri ise yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı açlarda maddi hasar oluştu polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı .

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Şanlıurfa’da minibüs ile otomobil çarpıştığı kazada 16 kişi yaralandı
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