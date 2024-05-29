Şanlıurfa’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Keçikıran Mahallesi'nde Abdulkadir A.(36) idaresinde otomobil ile İbrahim Muhammed (27) kullandığı motosiklet, Keçikıran Mahallesi'nde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü İbrahim Muhammed ile Mehmet Muhammed (30) yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri motosikletteki sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Motosiklete bulunan Mehmet Muhammed ise yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Mehmet Muhammed ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.