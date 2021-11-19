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Giriş Tarihi: 19.11.2021 16:14 Son Güncelleme: 19.11.2021 16:39

Şanlıurfa’da motosiklet kazası: 2 yaralı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da motosiklet kazası: 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Kamberiye Mahallesi Zafer Caddesinde meydana gelen kazada seyir halinde devam eden plakasız motosiklet aniden yola çıkan hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklete bulunan 2 kişi yola savruldu.

Yola savrulduğunu gören çevredeki vatandaşlar olay yerine giderek durumu sağlık ve emniyet ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan bir yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa’da motosiklet kazası: 2 yaralı
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