Şanlıurfa’da motosiklet kazası: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Kamberiye Mahallesi Zafer Caddesinde meydana gelen kazada seyir halinde devam eden plakasız motosiklet aniden yola çıkan hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklete bulunan 2 kişi yola savruldu.

Yola savrulduğunu gören çevredeki vatandaşlar olay yerine giderek durumu sağlık ve emniyet ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan bir yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis Kazayla ilgili soruşturma başlattı.