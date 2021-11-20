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Giriş Tarihi: 20.11.2021 00:18

Şanlıurfa'da motosiklet otomobil ile çarpıştı: 2 yaralı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da motosiklet otomobil ile çarpıştı: 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi 24 Metre Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre plakası öğrenilmeyen motosiklet sürücüsü 24 Metre Yolu'nda seyir halinde devam ederken aniden yola çıkan bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklete bulunan 2 kişi yola savruldu.


Yola savrulan yaralılara olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti. Ekipler müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Şanlıurfa'da motosiklet otomobil ile çarpıştı: 2 yaralı
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