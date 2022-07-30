Şanlıurfa’da motosiklet tır ile çarpıştı: 1 ölü!

Kaza, Haliliye ilçesi 11 Nisan stadyumun yanında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, henüz sürücülerin ismi öğrenilmeyen tır ile motosiklet sürekli kazaların meydana geldiği 11 Nisan stadyumun kavşağında çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazanın haber verilmesi ile olay yerine sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ambulans ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Sürücü burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtulmayarak hayatını kaybetti.

Tır sürücüsü Polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.