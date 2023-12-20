Şanlıurfa’da motosiklet yarışı ölümle bitti: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi Eyüp Cenap Gülpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz sürücülerin isimleri öğrenilemeyen iki plakasız motosiklet Eyüp Cenap Gülpınar Caddesi üzerinde yarışmaya başladı. Yarış motosikletleri aşırı hızın da etkisiyle kontrolden çıkarak çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerinde bulunan Mustafa D., Bakır A., Ahmet Ö.ve Necati Ç. yola savruldu. Her iki motosikletten düşerek metrelerce savrulan 4 kişi, kafalarında kask bulunmamasına rağmen, ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan 4 kişiye yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi ve Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan ağır yaralılardan Necati Çakırca doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise tedavileri devam ediyor. kazada hayatını kaybeden Necati Çakırca'nın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.