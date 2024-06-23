Şanlıurfa’da narkotik operasyonu: Uyuşturucu ele geçirildi

Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram tatilini uyuşturucu tacirlerine kabus gibi geçirdi. Son gerçekleştirilen operasyonda, 30 kilo 650 gram metamfetamin ve 1 kilo 400 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Yakalanan metamfetamin miktarı, son dört yıl içinde bir defada ele geçirilen en yüksek miktar olarak kaydedildi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, bu büyük başarı nedeniyle Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerini tebrik ederek, "Bu başarılı çalışma için narkotik polisimizi kutluyorum" dedi.