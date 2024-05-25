Şanlıurfa’da Nisan ayında bakın kaç kişi uçtu!

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nın 2024 yılı Nisan ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı. Nisan ayında Şanlıurfa GAP Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda765 uçuşta 82 bin 72 yolcuya hizmet verildi, 671 ton yük taşındı.

Devlet Hava Meydanları İşletmeleri tarafından açıklanan verilere göre Şanlıurfa GAP Havalimanında 2024 yılın ilk 4 ay ayında ise 2 bin 627 uçuş gerçekleşti. Gerçekleşen 2 bin 627 uçuşta, 282 bin 460 yolcu taşınırken 2 bin 323 ton yük taşındı.