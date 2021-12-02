Şanlıurfa’da öğrencilere trafik eğitimi

İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan ortak çalışmalar neticesinde mobil trafik eğitim tırları ile Türkiye genelinde çocuklara yönelik trafik eğitimleri veriliyor.

Bu kapsamda, Şanlıurfa'daki İncirliova İlkokulu'nda mobil trafik eğitim tırı ile 930 öğrenciye, Mehmet Aziz Parmaksız İlkokulu'nda da 640 öğrenciye pandemi kuralları çerçevesinde hem teorik hem de uygulamalı trafik eğitimi verildi. Polisler tarafından öğrencilere trafik ile ilgili materyalleri içeren paketler de hediye edildi.