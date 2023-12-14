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Giriş Tarihi: 14.12.2023 12:00 Son Güncelleme: 14.12.2023 12:27

Şanlıurfa’da öğrencilerin ‘yan bakma’ kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'da lise öğrencileri arasında ‘yan bakma’ meselesi yüzündün çıktığı iddia edilen bıçaklı kavgada 16 yaşındaki bir öğrenci hayatını kaybetti, 1 öğrenci de yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da öğrencilerin ‘yan bakma’ kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesinde okul çıkışı eve giden lise öğrencileri arasında 'yan bakma' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada karşılıklı bıçak çeken lise öğrencileri, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbesi aldı. Kavgada ağır yaralanan öğrencileri görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yarılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı.

Kalbine isabet eden bıçak darbesiyle ağır yaralanan 16 yaşındaki Mustafa Karaçalı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan diğer öğrenci Yakup. K'nın (17) ise hastanedeki tedavisi devam ediyor. Mustafa Karaçal'nın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Oayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Şanlıurfa’da öğrencilerin ‘yan bakma’ kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
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