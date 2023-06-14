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Giriş Tarihi: 14.6.2023 21:07 Son Güncelleme: 14.6.2023 21:27

Şanlıurfa’da öğretmen servisi tırla çarpıştı: 14 kişi yaralandı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde TIR'la öğretmenleri taşıyan servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 13'ü öğretmen olmak üzere toplamda 14 kişi yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da öğretmen servisi tırla çarpıştı: 14 kişi yaralandı

Kaza, Şanlıurfa-Mardin karayolu üzeri Çamlıdere kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tır, Şanlıurfa-Mardin karayolu üzerinde bulunan Çamlıdere Kavşağında öğretmenleri taşıyan servisle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan servis orta refüje çarparak durabildi. Serviste bulunan sürücü ve 13 öğretmen hafif yaralandı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Harran Üniversitesi Hastanesi ve Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı öğretmenlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlatı.

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Şanlıurfa’da öğretmen servisi tırla çarpıştı: 14 kişi yaralandı
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