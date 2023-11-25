Şanlıurfa’da öğretmenlere saldıran 1 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan konuklu ilkoğlun'da 3 öğretmen, velilerin saldırısına uğradı. Polis gerçekleşen olayla ilgili olarak 4 kişiyi gözaltına alırken, öğretmenler darp raporu aldı. Öğretmenler Günü'nden bir gün önce meydana gelen saldırıya tepki gösteren Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, çocuklarla birlikte, kendi yetiştirdikleri nesille birlikte olacakları öğretmenlerimiz şu anda evdeler, çocuklarımızı yalnız bırakmak zorunda kaldılar" dedi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Şanlıurfa valiliğinden yapılan açıklamada. Haliliye ilçemize bağlı bir okulumuzda okul idarecileri ve öğretmenlerimize yapılan fiili saldırı olayı ile ilgili idari ve adli soruşturma başlatılmış olup, adli soruşturma kapsamında 1 şüpheli tutuklanmış, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir. Okullarımızın güvenliğine zarar veren ve eğitim kurumlarında şiddet içeren hiçbir olumsuzluğa fırsat verilmeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.