Şanlıurfa’da okullar tatil edildi

AFAD, sabah saat 10,46'da Malatya'nın Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğünde bir deprem medana geldiğini duyurmuştu.Deprem, Şanlıurfa, Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Gaziantep ve Adıyaman'da da hissedildi.Şanlıurfa'da vatandaşlar sokağa dökülürken, birçok veli çocuklarını almak için okullara akın etti. Başta Malatya olmak üzere depremin hissedildiği illerde okullar tatil edilmeye başlandı.Şanlıurfa'da da yapılan son dakika açıklamasıyla eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı.