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Giriş Tarihi: 16.10.2024 14:00

Şanlıurfa’da okullar tatil edildi

Malatya’da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5,9 büyüklüğünde depremin ardından Şanlıurfa’da veliler okullara akın etmişti. Yapılan son dakika açıklamasıyla Şanlıurfa’da okulların tatil edildiği açıklandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da okullar tatil edildi
AFAD, sabah saat 10,46'da Malatya'nın Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğünde bir deprem medana geldiğini duyurmuştu.
Deprem, Şanlıurfa, Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Gaziantep ve Adıyaman'da da hissedildi.
Şanlıurfa'da vatandaşlar sokağa dökülürken, birçok veli çocuklarını almak için okullara akın etti. Başta Malatya olmak üzere depremin hissedildiği illerde okullar tatil edilmeye başlandı.
Şanlıurfa'da da yapılan son dakika açıklamasıyla eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı.
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Şanlıurfa’da okullar tatil edildi
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