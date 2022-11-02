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Giriş Tarihi: 2.11.2022 21:26 Son Güncelleme: 2.11.2022 21:32

Şanlıurfa'da öldürülen iki kardeşin zanlıları tutuklandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde evlerine giden iki kardeşi enselerinden vurarak öldürdüğü cinayette gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı. Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa'da Mustafa Avcı (43) ve kardeşi Cebrail Avcı'yı (30) enselerinden vurarak öldüren şüpheliler akrabaları çıktı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da öldürülen iki kardeşin zanlıları tutuklandı

Olay, geçtiğimiz günlerde Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Erseven Mahallesinde meydana geldi. Avcı kardeşler yürüyerek evlerine gittikleri sırada arkalarından gelen amca M.A. (46) ile damatları M.D. (37) tarafından tabancayla vuruldu.

2 kardeş de kanlar içerisinde yığılırken, saldırganlar ise kaçtı. Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan kardeşler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaşanan olayın ardından kaçan cinayet şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

İki kardeşin vurulduğu bölgeden kaçan cinayet şüphelilerinin güzergahını güvenlik kameralarıyla tespit eden ekipler, Eyyübiye ilçesindeki Şıh Maksut Mahallesinde bir eve operasyon düzenlediOperasyonda, Avcı kardeşlerin ölümüne neden olan damat M.D. (37) amca M.A. (46) ile yardım ve yataklık yaptığı öne sürülen H.K.'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M. D. ile M.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Şanlıurfa'da öldürülen iki kardeşin zanlıları tutuklandı
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