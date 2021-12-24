Şanlıurfa’da önce eşini sonra kendini vurdu

Silah sesleri üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri her iki şahsın da yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin alanda çalışması bitikten sonra cenazeler otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. 6 aylık bebek ise koruma altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.