Şanlıurfa’da önce eşini sonra kendini vurdu

Olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesinde bulunan 23 No'lu Aile Sağlığı Merkezi bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 6 aylık bebeği aşı için sağlık ocağına getiren Baran ailesi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Mehmet Şah Baran eşi Meral Baran'ı silahla başından vurdu. Koca Baran ardından kendini vurdu.
Silah sesleri üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri her iki şahsın da yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin alanda çalışması bitikten sonra cenazeler otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. 6 aylık bebek ise koruma altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.