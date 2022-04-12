Şanlıurfa’da ortalık fena karıştı: 14 yaralı, 4 gözaltı var!

Dehşet veren olay, dün gece Konuklu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, oyun oynayan çocukları tartışan iki komşu aile, birbirine girdi. Ay ve Aslan ailelerinin yakınlarının da dahil olduğu kavgada tüfek, bıçak, taş ve sopalar kullanıldı. 14 kişinin yaralandığı kavga, ihbarla gelen polislerin tazyikli su ve biber gazlı müdahalesi ile sona erdi.