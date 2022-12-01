Şanlıurfa’da ortalık fena karıştı: 2 yaralı, 22 gözaltı!

Olayda tabancalardan çıkan mermilerin hedefi olan TIR sürücüsü Mehmet Kesik ile darbedilen otomobil sürücüsü Musa Öz yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis, olaya karıştığı belirlenen 22 kişiyi gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan da bölgede inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı...