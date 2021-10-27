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Giriş Tarihi: 27.10.2021 09:25

Şanlıurfa'da ortalık karıştı: 5 kişi yaralandı!

DHA
Şanlıurfa’da ortalık karıştı: 5 kişi yaralandı!

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde ortalık fena karıştı. Para meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı. Kavga, cep telefonu kamerasına böyle yansıdı...

Haliliye ilçesi Sırrın Karşıyaka Mahallesi'nde para meselesi yüzünden husumetli olan iki grup, gece saatlerinde yolda karşılaşınca kavga çıktı. Araçlarından inen yaklaşık 20 kişi, sopa ve taşlarla birbirine saldırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesi ile sona eren kavgada, İbrahim Y. (28), İshak Y. (33), Halil Y. (37), Vedat Y. (53) ve Emine Y. (52) yaralandı, 3 otomobil de hasar gördü. Yaralılar, ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, cep telefonu kameraları ile görüntülenen kavgayla ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa'da ortalık karıştı: 5 kişi yaralandı!
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