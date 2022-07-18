Şanlıurfa’da otelde yangın! 23 kişi etkilendi

Şanlıurfa'da sanatçıların düğünde sahne aldığı otelde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Otelde mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Otelde sanatçılar Tuğba Özay, Nevzat Soydan, Hamiyet gibi tanınan isimlerin de konakladığı belirtildi.

Yangın, gece Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesinde bulunan bir otelde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı otelde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri içeride mahsur kalanlar olduğu bilgisi üzerine hem kurtarma hem de yangın söndürme çalışmalarına başladı.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken dumandan etkilenenler ise ambulanslarla Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ünlü manken Tuba Özay dumandan etkilenmezken sanatçılar Nevzat Soydan, Hamiyet ve Benhur'un dumandan etkilendikleri belirtildi. Yangında dumandan etkilenen 12 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken 11 kişiye ise olay yerinde müdahale edildi. Düğünde sahne alan sanatçı Benhur, "Programız devam ederken aniden yangın çıktı. Hamiyet dumandan çok etkilendi" dedi.