Şanlıurfa’da otobüs alev aldı: Yolcular son anda kurtarıldı!

Giriş Tarihi: 7.8.2025 17:41

Şanlıurfa'da şehir içi toplu taşıma otobüsünde, aşırı sıcaklık nedeniyle motor kısmında yangın çıktı. Sürücünün durumu fark etmesi üzerine yolcular hemen tahliye edilirken, olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına aldı. Öte yandan olayda şans eseri ölü ya da yaralı olmadı.

İHA
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa - Mardin karayolunun Osmanbey Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsüne seyir halindeki 90 numaralı şehir içi toplu taşıma otobüsü, iddiaya göre aşırı sıcaklık nedeniyle motor kısmında yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, yangını kontrol altına aldı. Ölü ve yaralının olmadığı yangında maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme çalışmaları başlatıldı.

