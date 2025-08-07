Şanlıurfa’da otobüs alev aldı: Yolcular son anda kurtarıldı!

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa - Mardin karayolunun Osmanbey Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsüne seyir halindeki 90 numaralı şehir içi toplu taşıma otobüsü, iddiaya göre aşırı sıcaklık nedeniyle motor kısmında yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, yangını kontrol altına aldı. Ölü ve yaralının olmadığı yangında maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme çalışmaları başlatıldı.Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa - Mardin karayolunun Osmanbey Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsüne seyir halindeki 90 numaralı şehir içi toplu taşıma otobüsü, iddiaya göre aşırı sıcaklık nedeniyle motor kısmında yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, yangını kontrol altına aldı. Ölü ve yaralının olmadığı yangında maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme çalışmaları başlatıldı.