Şanlıurfa’da otobüs tır ile çarpıştı: 10 yaralı

Kaza, Şanlıurfa-Gaziantep otobanında Şanlıurfa gişeleri meydana geldi. İddiaya göre, otobandaki gişeler çıkışında Diyarbakır- İzmir istikametine seyir halinde olan Macit E. İdaresindeki 21 KC 665 plakalı yolcu otobüsü 33 BHS 34 tır ile çarpıştı.

Kazada çarpışmanın etkisiyle yolcu otobüsü yoldan çıktı ve devrildi. Yolcu otobüsünde 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 10 yaralı daha sonra çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle yolda ulaşımda aksaklık yaşandı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.