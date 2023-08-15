Şanlıurfa’da otomobil 150 metrelik uçurumdan düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesi Mobilyacılar Sitesi Kuzey çevre yolu meydana gelen kazada iddiaya göre, henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil Kuzey çevre yolunda seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil 150 metre uçurumdan aşağıya düştü.

Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde 1 kişinin öldüğü belirlendi. Yaralı 1 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.