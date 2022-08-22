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Giriş Tarihi: 22.8.2022 19:44 Son Güncelleme: 22.8.2022 21:59

Şanlıurfa’da otomobil atlara çarptı: 6 yaralı

Şanlıurfa-Hilvan karayolunda otomobil atlara çarptı. Meydana gelen kazada 6 kişi ve 4 at yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da otomobil atlara çarptı: 6 yaralı

Kaza, Şanlıurfa- Hilvan karayolu Kaba Haydar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, seyir halinde olan ve henüz sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobil önüne çıkan atlara çarptı. Meydana gelen kazada Mevlit K., Tuba K., İsmail K., Ramazan Y., Fatma A. Ve Abdulkadir K. yaralanırken 4 at ise çapmanın etkisi ile yola savrularak yaralandı. Kazanın haber verilmesi ile olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden ekiplerin yaptıkları ilk müdahalenin ardından 6 yaralı ambulanslarla Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa’da otomobil atlara çarptı: 6 yaralı
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