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Giriş Tarihi: 6.2.2025 16:01 Son Güncelleme: 6.2.2025 16:06

Şanlıurfa’da otomobil dereye uçtu: Baba-oğul yaralandı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, Çavsak deresine uçtu. Derede ters dönen otomobilde bulunan baba ve oğlu yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da otomobil dereye uçtu: Baba-oğul yaralandı

Kaza, Haliliye ilçesinde bulunan Oduncu pazarı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil kontrolden çıkarak savsak deresine düştü.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ters dönen araçta bulunan baba ve oğlunu sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Şanlıurfa’da otomobil dereye uçtu: Baba-oğul yaralandı
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