Şanlıurfa’da otomobil devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

Haliliye ilçesine bağlı Kapaklı kırsal mahallesinde meydana gelen kazada henüz sürücünün ismi öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Meydana gelen kazada Mehmet Ferman Ç, Fatma Ç, Zeynep Ç, Halit Ç, Zehra Ç, Tayyuha İ, Hazal Ç, Eylül Ç. ve Fatma Ç. yaralandı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobil içerisinde sıkışan yaralılar, sıkıştıkları yerden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve Harran Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Ferman Ç. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.