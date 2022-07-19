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Giriş Tarihi: 19.7.2022 11:41 Son Güncelleme: 19.7.2022 11:46

Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı:  1 ölü 3 yaralı

Şanlıurfa-Akçakale yolu üzerinde bir araç ile motosikletin çarpışması sonucu yaşanan korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı:  1 ölü 3 yaralı

Şanlıurfa-Akçakale yolu üzeri 20'nci kilometresinde yaşanan kazada plakası öğrenilemeyen bir araç ile motosiklet çarpıştı. Korkunç kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri kazada yaralandığı belirlenen 4 kişiyi ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralılardan Abdullah Erdoğmuş'un (67) hayatını kaybettiği öğrenilirken, ağır yaralı Eyyüp Tanboğa (30) ile Ahmet Erdoğmuş (58) ve Emine Erdoğmuş'un (50) tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Abdullah Erdoğmuş'un cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna getirildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı:  1 ölü 3 yaralı
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