Şanlıurfa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı:  1 ölü 3 yaralı

Şanlıurfa-Akçakale yolu üzeri 20'nci kilometresinde yaşanan kazada plakası öğrenilemeyen bir araç ile motosiklet çarpıştı. Korkunç kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri kazada yaralandığı belirlenen 4 kişiyi ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralılardan Abdullah Erdoğmuş'un (67) hayatını kaybettiği öğrenilirken, ağır yaralı Eyyüp Tanboğa (30) ile Ahmet Erdoğmuş (58) ve Emine Erdoğmuş'un (50) tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Abdullah Erdoğmuş'un cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna getirildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.