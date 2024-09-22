Şanlıurfa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Kaza Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Necmettin Cevheri Bulvarı üzerinde meydana geldi. Otomobil, Abide kavşağından Necmettin Cevheri bulvarı üzerinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi köprülü kavşağı tünelinde Mustafa Bayır'ın kullandığı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Mustafa Bayır ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Mustafa Bayır'a olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü Mustafa Bayır, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.