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Giriş Tarihi: 17.12.2021 21:47

Şanlıurfa'da otomobil ineğe çarptı 4 kişi yaralandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da otomobil ineğe çarptı 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesi bağlı Uğurlu kırsal mahallesi mevkiinde bir anda önüne çıkan ineğe çarpan sürücü kaza yaptı. Kazada araçta bulunan aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Uğurlu kırsal mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Şanlıurfa.dan Akçakale İlçesine seyir halinde olan otomobil bir anda önüne çıkan ineğe çarptı. Çarpmanın etkisi ile aracın ön kısmı parçalandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı. Yaralılara Sağlık ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra Yaralılar ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve araştırma Hastanesi ve Şanlıurfa Eğitim ve araştırma hastanesine kaldırıldı polis Kaza ile ilgili soruşturma başlattı

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Şanlıurfa'da otomobil ineğe çarptı 4 kişi yaralandı
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