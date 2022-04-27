Şanlıurfa’da otomobil minibüs ile çarpıştı, 1 ölü, 7 yaralı

Kaza Şanlıurfa- Suruç karayolun 25. Kilometresinden meydana geldi. İddiaya göre, Organize sanayi çıkışında Fehmi K. Kullandığı 27 AJG 504 plakalı otomobil henüz sürücüsünün ismi öğrenilmeyen Minibüs ile çarpıştı, çarpışmanın etkisi ile minibüs takla atarak şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Fehmi K. Olay yerinde hayatını kaybederken 1'i ağır 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe tek şeritten sağlandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralılar Ambulanslarla Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.