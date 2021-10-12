Şanlıurfa’da otomobil orta refüje çarpıp devrildi: 2 kişi yaralandı

Kaza Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi mahallesinde Mehmet Akif eğitim ve araştırma Hastanesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi ile orta refüje çarptı.

Çarpmanın etkisi ile araç yan yattı .Kazayı gören çevredekiler durumu hemen emniyet ve sağlık ekiplerine bildirdi.Aracın içerisinde bulunan iki kişi yaralandı.Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıları Ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı