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Giriş Tarihi: 20.2.2022 11:57 Son Güncelleme: 20.2.2022 12:14

Şanlıurfa'da otomobil şarampole yuvarlandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da otomobil şarampole yuvarlandı

Şanlıurfa Suruç yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü tarlaya uçtu.

Kaza, Şanlıurfa Suruç karayolu Payamlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Suruç yolunda seyir halinde devam eden otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlaya uçtu.

Kazayı gören diğer araç sürücüleri de araçlarını yol kenarına park ederek durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaşanacak olumsuzluklara karşı yolda güvenlik önlemi aldı.

Şans eseri meydana gelen kazada ölen veya yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Şanlıurfa'da otomobil şarampole yuvarlandı
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