Şanlıurfa’da otomobil sulama kanalına devrildi 2 kişi öldü

Olay, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Üçdirek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Gaziantep'ten düğün için ilçeye gelen sürücüsü henüz belirlenemeyen 27 AJV 744 Plakalı otomobil, sulama kanalına devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve polis dalgıç ekipleri sevk edildi. Kerim Yılmaz kendi çabasıyla yaralı olarak araçtan çıktı. Kanalda arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, yaklaşık bir saat sonra otomobildeki Nadide Yılmaz ve Gülcan Yılmaz'ı sudan çıkardı. İncelemede öldükleri belirlenen 2 kişinin cansız bedenleri Bozova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sulama kanalında kaybolduğu belirtilen Şevket Yılmaz için arama çalışmaları devam ediyor. Bozova Kaymakamı Akın Oruç va Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy olay yerine gelerek incelemelerde bulundu