Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü, 3 yaralı, 1 kayıp
Giriş Tarihi: 26.7.2023 12:47 Son Güncelleme: 26.7.2023 12:59

Şanlıurfa’da otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü, 3 yaralı, 1 kayıp

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bir ailenin olduğu araç sulama kanalına düştü, kanaldan 3 kişi yaralı çıkarılırken 1 kız çocuğu hayatını kaybetti. 1 kişinin ise arama çalışması sürüyor.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü, 3 yaralı, 1 kayıp

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Köse mahallesinde 5 kişilik bir ailenin olduğu henüz plakası öğrenilmeyen İbrahim A.'nın kullandığı otomobil mahallenin yanından geçen DSİ ait sulama kanalından geçerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil sulama kanalına düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, UMKE, itfaiye, Jandarma ve kurtarma ekibi sevk edildi. Araç içerinde bulunan Baba İbrahim A. Anne Zeliha A. ile 2 kız kardeş yaralı olarak kurtarıldı. Sudan çıkarılan yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların bir kız çocuğu yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtulmayarak hayatını kaybetti. Ekipler kayıp bir çocuk için arama çalışmalarını sürdürüyor.

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Şanlıurfa’da otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü, 3 yaralı, 1 kayıp
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