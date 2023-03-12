Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa‘da otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü
Giriş Tarihi: 12.3.2023 20:07 Son Güncelleme: 12.3.2023 20:08

Şanlıurfa‘da otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü

Şanlıurfa’nın Haliliye İlçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil su kanalına uçtu. Kazada otomobil sürücüsünün cansız bedenine sulama kanalında ulaşıldı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa‘da otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü

Kaza, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Üçkonak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa A (31) kontrolündeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak su kanalına uçtu. Kanala otomobilin düştüğünü görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde birinin olup olmadığını tespit edilmesi için dalgıçlar suya girdi. Yapılan arama neticesinde sürücünün cansız bedenine ulaşıldı.

Mustafa A,'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa‘da otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü
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