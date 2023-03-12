Şanlıurfa‘da otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü

Kaza, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Üçkonak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa A (31) kontrolündeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak su kanalına uçtu. Kanala otomobilin düştüğünü görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde birinin olup olmadığını tespit edilmesi için dalgıçlar suya girdi. Yapılan arama neticesinde sürücünün cansız bedenine ulaşıldı.

Mustafa A,'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.