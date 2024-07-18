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Giriş Tarihi: 18.7.2024 10:37 Son Güncelleme: 18.7.2024 10:47

Şanlıurfa’da otomobil tahliye kanalına uçtu: 1 yaralı

Şanlıurfa- Akçakale yolunda kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki tahliye kanalına uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da otomobil tahliye kanalına uçtu: 1 yaralı

Şanlıurfa-Akçakale karayolu Uğurlu Mahallesi yakınlarında kadın sürücü yönetimdeki otomobil Akçakale'ye doğru seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tahliye kanalına uçtu. Kanalın içindeki kamışların üzerinde durabilen otomobildeki kadın sürücü, yaralandı.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Şanlıurfa’da otomobil tahliye kanalına uçtu: 1 yaralı
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