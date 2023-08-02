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Giriş Tarihi: 2.8.2023 15:13 Son Güncelleme: 2.8.2023 15:38

Şanlıurfa'da otomobil takla attı: 1 ölü

Şanlıurfa'nın Suruç- Akçakale yolunda bir aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da otomobil takla attı: 1 ölü

Suruç- Akçakale yolunda meydana gelen kazada seyir halinde olan ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole uçtu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza sonucunda sürücü Mehmet Ataşoğlu ağır yaralandı. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan sürücü Mehmet Ataşoğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa'da otomobil takla attı: 1 ölü
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