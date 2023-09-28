Şanlıurfa’da otomobil takla attı: 2 ölü

Gaziantep- Şanlıurfa D400 karayolu üzeri Payamlı mevkinde Rıdvan D. kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazada sürücü Rıdvan D. ve Emine K. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenler durumu sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan Rıdvan D. ve Emine K.'nin cansız bedenlerini güçlükle çıkarıldı.
Kazada hayatını kaybeden Rıdvan D. ve Emine K.'nin cenazeleri savcının incelemesinin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgu'na konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.