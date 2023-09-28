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Giriş Tarihi: 28.9.2023 09:26 Son Güncelleme: 28.9.2023 09:37

Şanlıurfa’da otomobil takla attı: 2 ölü

Şanlıurfa-Gaziantep karayolunda kontrolden çıkan otomobil takla attı. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da otomobil takla attı: 2 ölü

Gaziantep- Şanlıurfa D400 karayolu üzeri Payamlı mevkinde Rıdvan D. kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazada sürücü Rıdvan D. ve Emine K. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenler durumu sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan Rıdvan D. ve Emine K.'nin cansız bedenlerini güçlükle çıkarıldı.

Kazada hayatını kaybeden Rıdvan D. ve Emine K.'nin cenazeleri savcının incelemesinin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgu'na konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa’da otomobil takla attı: 2 ölü
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