Şanlıurfa’da otomobil tır ile çarpıştı: 1ölü

Şanlıurfa'nın Birecik- Suruç yolu çoğalan köyü mevkisinde kaza meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Tahir Yaslı idaresindeki otomobil, Mustafa A. idaresindeki tır ile çarpıştı. Kazanın ihbarı üzerine olay 112, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede otomobil sürücüsü Mehmet Tahir Yaslı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. Hayatını kaybeden Yaslı yapılan incelemenin ardından cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı. Araçların kaldırılmasıyla ile trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.