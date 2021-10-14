Şanlıurfa’da otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü,1 yaralı

Kaza, Akçakale yolu üzerinde Uğurlu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Müslüm Şahin (58) henüz plakası öğrenilemeyen otomobiliyle seyir halindeyken aynı istikamette seyir halinde olan TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Müslüm Şahin ve yolcu olarak bulunan Mahmut Dirilmiş isimli kişi de yaralandı.

Haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan kişileri bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralıları yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan 81 yaşındaki Mahmut Dirilmiş doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı otomobil sürücünün durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.