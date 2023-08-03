Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da feci kaza! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü
Giriş Tarihi: 3.8.2023 22:22 Son Güncelleme: 3.8.2023 22:51

Şanlıurfa'da feci kaza! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü

Şanlıurfa’da seyir halinde olan otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da feci kaza! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü

Şanlıurfa Akçakale çevre yolu üzeri, Gaziantep bağlantı yolunda akşam saatlerinde meydana gelen kazada, seyir halinde olan bir otomobilin tıra çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine aynı istikamette seyir halinde olan tıra arkadan çarptı. Tırın altına giren otomobildeki 2 kişi kaza mahallinde hayatını kaybetti.

Kaza mahallinde jandarma, polis, AFAD, itfaiye ekipleri çalışmada bulunurken Cumhuriyet Savcısı'nın olay yeri incelemesinin ardından cesetler hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Şanlıurfa'da feci kaza! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü
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