Şanlıurfa’da feci kaza! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü

Şanlıurfa Akçakale çevre yolu üzeri, Gaziantep bağlantı yolunda akşam saatlerinde meydana gelen kazada, seyir halinde olan bir otomobilin tıra çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine aynı istikamette seyir halinde olan tıra arkadan çarptı. Tırın altına giren otomobildeki 2 kişi kaza mahallinde hayatını kaybetti.
Kaza mahallinde jandarma, polis, AFAD, itfaiye ekipleri çalışmada bulunurken Cumhuriyet Savcısı'nın olay yeri incelemesinin ardından cesetler hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.