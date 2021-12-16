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Giriş Tarihi: 16.12.2021 18:48 Son Güncelleme: 16.12.2021 18:48

Şanlıurfa'da otomobil yayalara daldı: 4 kişi yaralandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da otomobil yayalara daldı: 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde yolun karşısına geçen 2’si çocuk 4 kişi otomobilin çarpması sonucu yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Necmettin Cevheri Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Şanlıurfa Diyarbakır yolunda seyir halinde devam eden otomobil sürücüsü Necmettin Cevheri Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Muhammed Ali M. (1), Aysel M. (30), Yusuf M. (4), ile Emine Ç.(62),'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulduğunu gören çevredeki vatandaşlar ihbarı üzerine sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 2'si çocuk 4 kişiye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.

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Şanlıurfa'da otomobil yayalara daldı: 4 kişi yaralandı
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