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Giriş Tarihi: 9.8.2023 19:18 Son Güncelleme: 9.8.2023 21:58

Şanlıurfa'da otomobile silahlı saldırı: 1 kişi öldü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da otomobile silahlı saldırı: 1 kişi öldü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Eyyüp Nebi Mahallesi Kavşağında meydana gelen olayda iddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, arabasıyla seyir halinde olan Murat Yalçın'a silahlı saldırıda bulundu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulundukları yaralı Yalçın'ı ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Acil serviste tedavi altına alınan Murat Yalçın, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Murat Yalçın'ın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa'da otomobile silahlı saldırı: 1 kişi öldü
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