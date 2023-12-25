Şanlıurfa’da otomobile silahlı saldırı: 1 ölü

Olay, Birecik ilçesine bağlı Yavlacık ve Mengelli mahalleri arasında meydana geldi.25 yaşındaki Mehmet Reşat Çetin'in kullandığı otomobile, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler bir tarafından pusuya düşürülerek uzun namlulu silahla peş peşe ateş açıldı. Silah seslerini duyanlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içerisinde ağır yaralı olan 25 yaşındaki Mehmet Reşat Çetin.'e yapılan ilk müdahalenin ardından Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Mehmet Reşat Çetin'e yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mehmet Reşat Çetin.'nın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı Jandarma, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.