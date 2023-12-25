Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da otomobile silahlı saldırı: 1 ölü
Giriş Tarihi: 25.12.2023 10:05 Son Güncelleme: 25.12.2023 10:11

Şanlıurfa’da otomobile silahlı saldırı: 1 ölü

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan 25 yaşındaki Mehmet Reşat Çetin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da otomobile silahlı saldırı: 1 ölü

Olay, Birecik ilçesine bağlı Yavlacık ve Mengelli mahalleri arasında meydana geldi.25 yaşındaki Mehmet Reşat Çetin'in kullandığı otomobile, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler bir tarafından pusuya düşürülerek uzun namlulu silahla peş peşe ateş açıldı. Silah seslerini duyanlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içerisinde ağır yaralı olan 25 yaşındaki Mehmet Reşat Çetin.'e yapılan ilk müdahalenin ardından Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Mehmet Reşat Çetin'e yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mehmet Reşat Çetin.'nın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı Jandarma, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP Genel Başkanı Özel şehit cenazesinde yuhalandı: "Özgür dışarı" sloganları atıldı
Şehit Kemal Aslan’ın babası: Demirtaş ve Kavala’ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum
Market değil FETÖ yuvası
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Emekli Albay Orkun Özeller’in skandal Pençe Kilit Harekatı yorumuna tepki: FETÖ ağzıdır hatta ihanettir!
DEM Parti'nin kongresinde skandal görüntüler! Teröristbaşının sloganları atıldı
Son dakika haberi: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin gerilim tırmandı! Edin Dzeko ile Mauro Icardi...
Eylül Öztürk'ten Veli Ağbaba'ya tepki! "Bir tane CHP’linin fotoğrafı yok" demişti: İmamoğlu ve Yavaş'la fotoğraf çıktı
Son dakika! Milli Savunma Bakanı Güler, TSK komuta kademesi ile Irak sınırında...
DEM ile birlikte imza atmamışlardı: Parti içinden tepkiler de çığ gibi! CHP'de bildiri çatlağı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa’da otomobile silahlı saldırı: 1 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA