Şanlıurfa’da otomobile silahlı saldırı: Baba öldü, oğlu yaralandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir -Şanlıurfa karayolunun 40. kilometresinde meydana gelen olayda baba Bedih Zenciroğlu otomobiliyle Viranşehir -Şanlıurfa karayolunda seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Silahlı saldırıda otomobil sürücüsü baba Bedih Zenciroğlu olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan oğlu İbrahim Zenciroğlu ise yaralandı. Saldırının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve Jandarma ekibi sevk edildi.Yaralı oğul ambulansla Şanlıurfa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.