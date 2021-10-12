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Giriş Tarihi: 12.10.2021 13:17 Son Güncelleme: 12.10.2021 13:28

Şanlıurfa'da otomobile silahlı saldırı: Baba öldü, oğlu yaralandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da otomobile silahlı saldırı: Baba öldü, oğlu yaralandı

Şanlıurfa- Viranşehir karayolunda bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda baba hayatını kaybederken oğlu ise ağır yaralandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir -Şanlıurfa karayolunun 40. kilometresinde meydana gelen olayda baba Bedih Zenciroğlu otomobiliyle Viranşehir -Şanlıurfa karayolunda seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Silahlı saldırıda otomobil sürücüsü baba Bedih Zenciroğlu olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan oğlu İbrahim Zenciroğlu ise yaralandı. Saldırının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve Jandarma ekibi sevk edildi.Yaralı oğul ambulansla Şanlıurfa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa'da otomobile silahlı saldırı: Baba öldü, oğlu yaralandı
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