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Giriş Tarihi: 9.1.2024 22:31 Son Güncelleme: 9.1.2024 22:34

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı adam öldü

Şanlıurfa’da otomobilin çaptığı adam hayatını kaybetti. Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mahmut Balantekin isimli adama, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücü polis tarafından gözaltına alındı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da otomobilin çarptığı adam öldü

Kaza akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüyolun karşısına geçmeye çalışan Mahmut Balantekin'e çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Mahmut Balantekin yola savrulurken, otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Mahmut Balantekin sağlık ekipleri tarafından ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Mahmut Balantekin burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti Mahmut Balantekin'İn cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı.

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Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı adam öldü
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