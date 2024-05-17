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Giriş Tarihi: 17.5.2024 23:42 Son Güncelleme: 18.5.2024 00:50

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde karşıdan karşıya geçmekte olan 3 yaşındaki Mustafa G. otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da otomobilin çarptığı çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi mahallesinde meydana geldi. B.T. idaresindeki otomobil, Ertuğrul Gazi mahallesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaşındaki Mustafa G.'ye çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa G. isimli çocuk burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri sürücü B.T.'yi gözaltına alırken Mustafa G.'nin cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü
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